Чем фруктоза может быть опасна для мозга человека - ученые

Исследования, проведенные учеными из США, показали, что безобидная на первый взгляд фруктоза может быть небезопасной для мозга.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Одной из причин болезни Альцгеймера может быть повышенный уровень фруктозы в головном мозге. Такой вывод содержится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, пишет РИА Новости.

Гипотезу, предполагающую, что причиной болезни Альцгеймера может быть чрезмерная активация фруктозы, производимой в головном мозге, выдвинули ученые из Медицинского центра Аншутц Колорадского университета вместе с коллегами из Японии и Мексики. Они связали развитие болезни с так называемым западным стилем питания, который приводит к чрезмерному метаболизму фруктозы. Гипотеза объясняет, почему у людей с диабетом и ожирением болезнь Альцгеймера развивается чаще.

Неврологи, нейрофизиологи и эксперты по метаболизму сахара собрали данные из многочисленных исследований, подтверждающие связь высокого уровня фруктозы в мозге с этим недугом.

"Предоставляя убедительные доказательства взаимосвязи между фруктозой в мозге и болезнью Альцгеймера, мы хотим вдохновить исследователей на продолжение изучения этой темы", — отмечает один из исследователей.

Ученые надеются продолжить изыскания, чтобы создать новые методы профилактики и лечения, направленные на подавление внутримозгового метаболизма фруктозы.

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