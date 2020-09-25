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Работа человеческого мозга, архивное изображение.

Чем фруктоза может быть опасна для мозга человека - ученые

© Fotolia / Andrea Danti
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200925/31789283/chem-fruktoza-mozhet-byt-opasna-dlya-mozga-cheloveka-uchenye.html

Исследования, проведенные учеными из США, показали, что безобидная на первый взгляд фруктоза может быть небезопасной для мозга.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Одной из причин болезни Альцгеймера может быть повышенный уровень фруктозы в головном мозге. Такой вывод содержится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, пишет РИА Новости.

Прозрачная модель черепа
© CC0 / jesse orrico / Transparent skull model
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Гипотезу, предполагающую, что причиной болезни Альцгеймера может быть чрезмерная активация фруктозы, производимой в головном мозге, выдвинули ученые из Медицинского центра Аншутц Колорадского университета вместе с коллегами из Японии и Мексики. Они связали развитие болезни с так называемым западным стилем питания, который приводит к чрезмерному метаболизму фруктозы. Гипотеза объясняет, почему у людей с диабетом и ожирением болезнь Альцгеймера развивается чаще.

Неврологи, нейрофизиологи и эксперты по метаболизму сахара собрали данные из многочисленных исследований, подтверждающие связь высокого уровня фруктозы в мозге с этим недугом.

"Предоставляя убедительные доказательства взаимосвязи между фруктозой в мозге и болезнью Альцгеймера, мы хотим вдохновить исследователей на продолжение изучения этой темы", — отмечает один из исследователей.

Ученые надеются продолжить изыскания, чтобы создать новые методы профилактики и лечения, направленные на подавление внутримозгового метаболизма фруктозы.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (15)

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