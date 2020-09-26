Видео - В Японии изготовлен гигантский робот - герой аниме

"Оживленный великан" уже умеет двигать пальцами, руками и ногами, преклонять колено. И это только начало.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. По сети активно курсирует видео, на котором запечатлена новая разработка японских конструкторов из Йокогамы:18-метровый робот Gundam, персонаж популярного аниме. Конструкторы обещают, что полностью готов "железный человек" будет уже в декабре.

Вес машины - около 25 тонн, величиной робот примерно с пятиэтажку, он находится на дистанционном управлении.

Видео демонстрирует, что Gundam может совершать движения руками и ногами и даже преклонять колено.

Как сообщается, после того как механизм доведут до ума, его установят в парке аттракционов.

Ранее разработчики планировали, что завершат это чудо робототехники в октябре, но сроки изменились из-за пандемии.

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