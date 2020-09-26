22:17 26 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD16.77
  • RUB0.22
  • RON4.01
  • UAH0.59
Поиск
Испытания робота. Архивное фото.

Видео - В Японии изготовлен гигантский робот - герой аниме

© Sputnik / Александр Овчаров
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200926/31781890/video-v-japan-izgotovlen-robot-gigant-iz-anime.html

"Оживленный великан" уже умеет двигать пальцами, руками и ногами, преклонять колено. И это только начало.

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. По сети активно курсирует видео, на котором запечатлена новая разработка японских конструкторов из Йокогамы:18-метровый робот Gundam, персонаж популярного аниме. Конструкторы обещают, что полностью готов "железный человек" будет уже в декабре.

Вес машины - около 25 тонн, величиной робот примерно с пятиэтажку, он находится на дистанционном управлении.

Школьники читают книги в библиотеке
© Fotolia / Tyler Olson
"Класс будущего": школы Молдовы получили современные девайсы для обучения

Видео демонстрирует, что Gundam может совершать движения руками и ногами и даже преклонять колено. 

Как сообщается, после того как механизм доведут до ума, его установят в парке аттракционов.

Ранее разработчики планировали, что завершат это чудо робототехники в октябре, но сроки изменились из-за пандемии. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как выглядит будущее: виртуальная полиция, роботы и кое-что еще


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом.
Фото - Авиакатастрофа под Харьковом
Медсестра в 81 год стала добровольцем испытаний вакцины от коронавируса.
Призвание и долг: 81-летняя медсестра - доброволец испытаний вакцины от COVID-19
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться