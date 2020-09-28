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Солнце

На Землю обрушилась магнитная буря — прогноз на следующие дни для Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus.
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200928/31827926/ostorozhno-magnitnaya-burya-v-ponedelnik-i-v-sleduyushie-dva-dnya.html

Магнитные бури не только приводят к ухудшению самочувствия метеозависимых людей, но и сказываются на работе техники.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Магнитная буря началась в понедельник в 6.00 и продлится как минимум до 12.00, сообщают специалисты Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук Российской Федерации (ФИАН).

Сила бури по принятой шкале оценивается в 1 балл — это означает слабую степень. Всего в классификации пять уровней.

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По прогнозу лаборатории, после полудня магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии, а к 18.00 магнитная обстановка нормализуется.

Магнитные бури ожидаются и в следующие два дня — следите за нашими прогнозами каждое утро.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

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Теги:
магнитная буря


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