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Экзоскелет. Иллюстративное фото

Фото: уникальный экзоаппарат создан в России

© Sputnik / Владимир Астапкович
Наука и технологии
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1c/31834022.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200928/31833662/unikalnyy-ekzoskelet-sozdan-v-russia.html

Новые возможности открыты для рабочих, которые вынуждены проводить свой рабочий день на ногах. В этом поможет разработка российских ученых.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Разработанное российскими учеными устройство "Экзостул", имитирующее сидение на настоящем стуле, позволит легко восстановить силы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Максим Скоков, представитель компании "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы", которая является разработчиком этой технологии.

Экзоскелет для рабочих от Ростеха
© Photo : Rostec
Экзоскелет для рабочих от Ростеха.

"Экзостул" умеет фиксировать положение коленного сустава, в результате у человека, использующего его, возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле.

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Данная разработка – один из элементов промышленного экзоскелета, который компания создала для рабочих.

Представитель разработчика также отметил, что компанией были проведены исследования того, как в течение рабочего дня падает производительность труда у стоящих целый день за конвейером. Именно в результате анализа этих исследований и появилась идея создания "Экзостула".

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Теги:
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