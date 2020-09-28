Фото: уникальный экзоаппарат создан в России

Новые возможности открыты для рабочих, которые вынуждены проводить свой рабочий день на ногах. В этом поможет разработка российских ученых.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Разработанное российскими учеными устройство "Экзостул", имитирующее сидение на настоящем стуле, позволит легко восстановить силы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Максим Скоков, представитель компании "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы", которая является разработчиком этой технологии.

© Photo : Rostec Экзоскелет для рабочих от Ростеха.

"Экзостул" умеет фиксировать положение коленного сустава, в результате у человека, использующего его, возникает ощущение, будто он сидит на настоящем стуле.

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Данная разработка – один из элементов промышленного экзоскелета, который компания создала для рабочих.

Представитель разработчика также отметил, что компанией были проведены исследования того, как в течение рабочего дня падает производительность труда у стоящих целый день за конвейером. Именно в результате анализа этих исследований и появилась идея создания "Экзостула".

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