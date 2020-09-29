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Татуировка (иллюстративное фото)/

Ученые утверждают: татуировки опасны для здоровья

© Sputnik / Rodion Proca
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200929/31847768/uchenye-tatuirovki-opasny-dlya-zdorovya.html

По заверениям специалистов, "наколки" могут оказать негативное влияние на важные процессы жизнедеятельности.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Исследование на эту тему, проведенное американскими учеными из Южного методистского университета, было опубликовано в Journal of Applied Physiology.

Татуировка
© CC BY-SA 2.0 / alex yosifov / tattoo
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В ходе эксперимента люди с татуировками крупного размера были одеты в специальные костюмы, провоцирующие избыточное потоотделение, при этом фиксировались изменения в реакции кожи на смену температуры.

Выяснилось, что на участки кожи без татуировок наличие термокостюма не оказало значительного влияния.

В то же время участки с татуировками практически не выделяли пот, который, к тому же, на покрытой тату коже был более соленым.

В результате ученые пришли к выводу, что татуировки значительно влияют на механизмы секреции кожи, назвав воздействие татуировок "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".

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