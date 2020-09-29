Ученые утверждают: татуировки опасны для здоровья

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Исследование на эту тему, проведенное американскими учеными из Южного методистского университета, было опубликовано в Journal of Applied Physiology.
В ходе эксперимента люди с татуировками крупного размера были одеты в специальные костюмы, провоцирующие избыточное потоотделение, при этом фиксировались изменения в реакции кожи на смену температуры.
Выяснилось, что на участки кожи без татуировок наличие термокостюма не оказало значительного влияния.
В то же время участки с татуировками практически не выделяли пот, который, к тому же, на покрытой тату коже был более соленым.
В результате ученые пришли к выводу, что татуировки значительно влияют на механизмы секреции кожи, назвав воздействие татуировок "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>