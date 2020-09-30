Прорыв в лечении диабета - к каким выводам пришли ученые

Молекулярные биологи из Швейцарии создали особую версию "перепрограммированных" клеток поджелудочной железы, способных производить инсулин и при этом оставаться невидимыми для иммунитета, пишет РИА Новости.

"Мы выяснили, что модифицированные альфа-клетки привлекают гораздо меньше внимания со стороны иммунитета и реже разрушались им, чем полноценные бета-клетки. Благодаря этому даже через шесть месяцев после трансплантации псевдо-бета-клетки продолжали вырабатывать инсулин в ответ на приток глюкозы", — рассказывает Педро Эррера из университета Женевы (Швейцария).

Примерно десятая доля диабетиков страдает от относительно редкой формы этой болезни, получившей имя "диабет первого типа".

Она развивается не в результате нарушений в обмене веществ, а из-за разрушения бета-клеток поджелудочной железы, производящих инсулин. Они умирают не сами по себе, а из-за того, что их начинает атаковать иммунная система, по каким-то причинам считающая их "врагами".

По статистике ВОЗ, каждый год от диабета первого типа умирает около 150 тысяч человек, а общая численность его носителей составляет около 30 миллионов человек. На сегодняшний день нет способов предотвращения развития этой формы болезни, из-за чего жизнь больных всецело зависит от регулярных инъекций инсулина.

В последние годы ученые пытаются вылечить эту болезнь, используя различные типы стволовых клеток. Их применение осложняется тем, что иммунитет начинает атаковать новые бета-клетки сразу после того, как они появляются в теле подопытных животных, что фактически лишает подобные процедуры смысла или же делает их крайне дорогими для пациентов.

Эррера и его коллеги уже много лет изучают то, как ведут себя остальные клетки поджелудочной железы после того, как иммунитет "объявит войну" производителям инсулина. Недавно они обнаружили, что иногда остальные обитатели этого органа, альфа, гамма и дельта-клетки, отвечающие за производство других гормонов, начинают объединяться в некие подобие "островков" из бета-клеток.

После этого небольшая часть из них внезапно "перепрофилируется" и начинает производить инсулин, хотя и в относительно малых количествах, недостаточных для выживания животного или человека. Тем не менее, эта идея натолкнула ученых на мысль, что подобный процесс можно усилить и ускорить при помощи генной терапии.

Руководствуясь этой идеей, ученые набрали группу из нескольких диабетиков и здоровых добровольцев, извлекли из их поджелудочной небольшое количество альфа и дельта-клеток и начали "перепрограммировать" их.

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Оказалось, что для их превращения в аналог бета-клеток необходимо принудительно включить всего два гена, PDX1 и MAFA. Подобные тельца, как отмечают ученые, внешне ничем не отличаются от нормальных альфа и дельта-клеток, но при этом их скопления ведут себя, как бета- островки, реагируя на колебания глюкозы в питательной среде и вырабатывая инсулин.

Работу этих клеток ученые проверили на мышах, генетически предрасположенных к развитию диабета первого типа. Как оказалось, трансплантация даже небольшого числа подобных перепрограммированных клеток полностью избавила их от проблем с сахаром и инсулином на протяжении всех шести месяцев эксперимента.

Столь успешное завершение эксперимента, как надеются исследователи, говорит о том, что скоро подобная методика лечения диабета первого типа будет доступна и всем людям.

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