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Врач в больнице, архивное фото

Врач назвал самый лучший способ спастись от рака

© Sputnik / Константин Чалабов
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200930/25051882/vrach-nazval-luchshiy-sposob-spastis-ot-raka.html

Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн выступил с сенсационным заявлением.

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При разумном питании и активном движении человеческий организм может противостоять развитию рака, считает руководитель Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн.

По его мнению, лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни.

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"Около 30% всех видов рака связаны с курением", — отметил специалист.

По прогнозам эксперта, в ближайшее время мы увидим значительное увеличение заболеваемости раком во всем мире. 

"К 2040 году число новых случаев почти удвоится, не в последнюю очередь из-за демографической ситуации. Риск рака увеличивается с возрастом", - заявил доктор.

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