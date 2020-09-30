Врач назвал самый лучший способ спастись от рака

По его мнению, лучший метод профилактики рака — отказ от курения, правильное питание и активный образ жизни.
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"Около 30% всех видов рака связаны с курением", — отметил специалист.
По прогнозам эксперта, в ближайшее время мы увидим значительное увеличение заболеваемости раком во всем мире.
"К 2040 году число новых случаев почти удвоится, не в последнюю очередь из-за демографической ситуации. Риск рака увеличивается с возрастом", - заявил доктор.
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