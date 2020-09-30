Любовь зла: как женщины выбирают партнеров для интима из толпы

Ученые рассказали, какие основные факторы влияют на включение кнопки "приемлем". А дальше происходит все.

Идеалы женской и мужской красоты сильно различаются у разных народов, это касается и фигуры, и черт лица. Но, по утверждениям антропологов, некоторые представления о том, что такое красота, универсальны.

В целом, женщины очень придирчиво выбирают партнера. Согласно исследованиям, они ценят постоянство, трудолюбие и мужественность. Кроме того, образ идеального мужчины по антропологическим характеристикам, как правило, соответствует той расовой или национальной группе, к которой принадлежит женщина.

Российский антрополог Наталия Халдеева отмечает, что люди выбирают внешне похожих на себя партнеров, потому что в доисторические времена наши предки использовали морфологические признаки лица в качестве сигнальной системы и таким образом отличали "своих" от опасных чужаков.

Действительно, согласно сразу нескольким исследованиям, людям одной расы очень сложно понять, какие эмоции выражает лицо представителя другой. Вероятно, это происходит из-за того, что дети — а именно в детстве закладываются представления о красоте — не часто контактируют с представителями других рас.

Детский опыт, который фиксируется на образе родителей, важен при выборе партнера, убежден профессор этологии Кембриджского университета Патрик Бейтсон. Например, дочери пожилых отцов чаще выходят замуж за мужчин значительно старше их, а дети от межрасовых браков создают семьи с партнерами той же расы, к которой принадлежали родители противоположного с ними пола.

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Женщины предпочитают заниматься сексом с более "симметричными" мужчинами и получают при этом большее удовлетворение.

Некрасивые, но успешные

Другая универсальная для всех людей категория — непривлекательность. Представители разных рас, народов и культур считают некрасивыми одни и те же черты лица, утверждают антропологи из университета Вроцлава (Польша).

В ходе эксперимента представителям папуасского племени яли и полякам показывали одни и те же фотографии мужчин и женщин. Если взгляд на красоту у папуасов и европейцев сильно отличался, то относительно самых непривлекательных было полное единство.

По мнению ученых, неприятные черты лица могут свидетельствовать о плохих генах и слабом здоровье, а значит, с таким партнером не стоит заводить потомство.

Однако этот вывод в наши дни могут пересмотреть. Согласно исследованию ученых из университета штата Массачусетс и Лондонской школы экономики и политических наук, несимпатичные люди зарабатывают намного больше своих более привлекательных коллег, легче осваивают профессиональные навыки и успешнее в карьере.

А в современных условиях эти качества решающие при выборе полового партнера.

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