Перехитрить умные часы: специалисты назвали уязвимые места популярных гаджетов

Эксперт рассказал, какие риски могут скрывать "умные часы" и как владельцам уберечься от возможного взлома.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Хакеры смогут получить конфиденциальную информацию пользователя "умных часов", прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение - об этом РИА Новости рассказал сотрудник одной из компаний в сфере информбезопасности Ильяс Киреев.

Все потому, что смарт-часы относятся к числу IoT-устройств - вещей, подключенных к интернету. Как отметил эксперт, проблема таких гаджетов заключается в слабых механизмах безопасности. У таких продуктов цикл жизни небольшой, следовательно, нет регулярных обновлений систем безопасности. А это уже - благоприятные условия для хакеров, пояснил Киреев.

"Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства", - сообщил он.

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Кроме того, взломщики способны перехватить данные пользователя и важную информацию.

"Если отдельно данные о местоположении, звонках и других операциях относительно безопасны, то при их совмещении злоумышленник может узнать ПИН-код от вашей карты, пароли, ваш распорядок дня и многое другое, что даст ему полный контроль над всеми вашими операциями", - предупреждает эксперт.

Он рекомендует владельцам умных часов своевременно обновлять программное обеспечение и не передавать через них конфиденциальную информацию.

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