Ученые нашли новый метод борьбы с раком

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Американским ученым удалось выяснить что, замедления роста опухоли можно достичь путем блокирования механизма построения комплексов ядерных пор. Именно этот механизм отвечает за транзит материалов в ядро клетки и из него. Блокируя этот механизм, можно оставить здоровые клетки неповрежденными.

"Мы показали, что неспособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки, которые просто останавливают рост, а затем восстанавливаются", - отметил один из авторов исследования Стивен Сакума.

Учеными были проведены исследования на мышах, им были трансплантированы опухолевые клетки человека, которые не могут образовывать ядерные поры. По результатам эксперимента, у всех подопытных грызунов рост злокачественных новообразований значительно замедлился.

Данное открытие в будущем успешно приведет к формированию нового подхода к лечению агрессивных или метастатических форм рака, заверяют специалисты.

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