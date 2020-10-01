08:27 01 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Коронавирус под микроскопом

Названы болезни, которые могут осложнить течение COVID-19

REUTERS / NEXU Science Communication
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
152 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0f/31674239.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201001/31864489/nazvany-bolezni-kotorye-mogut-oslozhnit-techenie-covid19.html

Специалистами были определены болезни, которые могут привести к тяжелому протеканию заболевания коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал в интервью РИА Новости о существовании заболеваний, при которых людям рекомендовано особенно строго соблюдать меры безопасности в профилактике коронавируса.

"Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему – головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система", - сказал Богданов.

Ртутный градусник для измерения температуры.
© Sputnik / Максим Богодвид
Что для сопротивляемости организма - враг, а для коронавируса - подмога
Очень пагубное воздействие может оказать застойная пневмония, сильно обостряющая течение COVID-19. Ведь в первую очередь при подобных заболеваниях у человека страдает дыхательная система, что тут же осложняет течение любых легочных патологий. К болезням, которые могут усугубить тяжесть коронавирусной болезни, специалист также относит рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическую мышечную слабость – миастению.

"Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее. Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", - пояснил невролог.

Чтобы свести к минимуму отягчающее влияние сопутствующих болезней, можно применять дыхательную гимнастику: надувать воздушные шарики, проводить массаж с помощью постукиваний. Очень полезным для заболевшего будет также максимально возможное увеличение двигательной активности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Карнавала не будет: праздник в Рио отменен из-за коронавируса
Гинцбург: нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса
Токарчук: переболеем ли мы все коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
Глас народа. Каким должен быть глава государства.
Глас народа: чего ждут жители Молдовы от нового президента
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться