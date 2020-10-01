Названы болезни, которые могут осложнить течение COVID-19

Специалистами были определены болезни, которые могут привести к тяжелому протеканию заболевания коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал в интервью РИА Новости о существовании заболеваний, при которых людям рекомендовано особенно строго соблюдать меры безопасности в профилактике коронавируса.

"Риск тяжелого течения коронавируса, а соответственно, и смерти от него, выше у людей с так называемыми нейроиммунологическими заболеваниями. Это болезни, при которых собственная иммунная система поражает нервную систему – головной и спинной мозг, периферические нервы, поскольку в этом случае у пациента и так ослаблена иммунная система", - сказал Богданов.

"Вторая группа – это пациенты с двигательными расстройствами, сопровождающимися ограничением движений, например, перенесшие инсульт, тяжелую черепно-мозговую травму и так далее. Дело в том, что в состоянии обездвиженности у человека повышается риск развития застойной пневмонии", - пояснил невролог.

Очень пагубное воздействие может оказать застойная пневмония, сильно обостряющая течение COVID-19. Ведь в первую очередь при подобных заболеваниях у человека страдает дыхательная система, что тут же осложняет течение любых легочных патологий. К болезням, которые могут усугубить тяжесть коронавирусной болезни, специалист также относит рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, патологическую мышечную слабость – миастению.

Чтобы свести к минимуму отягчающее влияние сопутствующих болезней, можно применять дыхательную гимнастику: надувать воздушные шарики, проводить массаж с помощью постукиваний. Очень полезным для заболевшего будет также максимально возможное увеличение двигательной активности.

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