Ученые: с коронавирусом можно бороться натуральными средствами

Группе исследователей удалось выделить естественно вырабатываемый фермент, который может быть эффективным натуральным средством от COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В ходе экспериментов удалось выяснить, что антиоксидант каталаза оказывает сразу несколько положительных воздействий на организм. Исследования были проведены международной группой ученых из США и Китая и опубликованы в журнале Advanced Materials.

Во-первых, указанный фермент может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2, при этом не оказывая токсического воздействия на организм.

Второй положительный фактор – противовоспалительное действие и влияние на регулировку выработки цитокинов, которые предотвращают опасный цитокиновый шторм и системное воспаление, появляющееся в результате осложнений COVID-19.

В-третьих, каталаза защищает клетки на внутренней поверхности альвеол в легких, которые могут быть повреждены в результате окисления.

В дальнейшем на основе фермента каталазы можно будет изготовить терапевтическое средство. Дополнительными преимуществами его станут простота изготовления и низкая стоимость производства.

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