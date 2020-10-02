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Стакан кофе (иллюстративное фото)

Стало известно, чем опасен утренний кофе

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201002/31880303/stalo-izvestno-chem-opasen-utrenniy-kofe.html

Британские ученые провели ряд экспериментов и узнали, можно ли начинать день с кофе и к каким последствиям это может привести.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В рамках эксперимента испытуемые были разделены на две группы. Участники первой группы выпивали сразу после пробуждения сладкий кофе, количество калорий в котором соответствовало типичному завтраку. Второй группе предлагалось сначала выпить отдельно крепкий черный кофе, а спустя полчаса им давали напиток, содержащий сахар. После этого у участников обеих групп брали образцы крови для анализа уровня глюкозы.

Чашка черного кофе
© Fotolia / Ferumov
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Результаты исследования ученых из британского Университета Бата были опубликованы в British Journal of Nutrition. Их итог оказался неутешительным: употребление кофе натощак в ряде случаев нарушает баланс уровня сахара в крови, повышая его в среднем на 50%. А это, по мнению ученых, в будущем может привести к риску развития диабета второго типа.

Возникает закономерный вопрос - стоит ли полностью отказаться от утреннего кофе? Конечно же, нет. Но перед его употреблением необходимо обязательно позавтракать.

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