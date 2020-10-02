Эксперт рассказал об опасности поддельных зарядок для телефона

Стремясь сэкономить, мы часто используем неоригинальные зарядные устройства для наших телефонов, а это может привести к неожиданным последствиям.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Главная опасность при использовании поддельных или универсальных кабелей и зарядок – повышенный риск повредить порт зарядки гаджета, что может привести к полному выходу телефона из строя. А это приводит к возможности возникновения пожара при скачке напряжения. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"При выборе нового шнура нужно обратить внимание на надписи на его оплетке и форму разъемов, контактных групп. Любая кривизна разъемов, следы на металле - повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура", - советует эксперт.

Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны полностью отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты.

По словам специалиста, в поддельных зарядных устройствах используются детали более низкого качества, а их компоновка чаще всего отличается от оригинала, что тоже не является благоприятным фактором. К тому же многие современные шнуры зарядки (например, USB-Lightning у Apple) биоразлагаемые и изнашиваются со временем быстрее.

"Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях (вилка розетки, контактная группа)", — указал Гриценко.

Эксперт советует также не покупать якобы "оригинальные" зарядки по цене существенно ниже той, что предлагают в официальном сервисе. Так вы сможете обезопасить себя от покупки фальсификата.

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