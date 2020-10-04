Видео: Кофеварка-зомби майнит биткойны - эксперимент специалистов

Программисту одной из компаний удалось "взломать" кофеварку, чтобы заставить ее майнить криптовалюту.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Взломать систему умной кофеварки, подключенной к интернету, и заставить ее майнить криптовалюту удалось одному из экспертов в области информтехнологий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание SlashGear.

Сотрудник одной из компаний по разработке антивирусных продуктов выбрал для эксперимента кофеварку, которая подключается в систему "умного дома" с помощью Wi-Fi. Программист перехватил прошивку, внес в нее изменения, после чего "залил" на кофеварку, получив полный контроль над бытовым прибором.

Кофеварка-"зомби" стала выводить на мини-экране информацию, что отказывается работать без выкупа. Кроме того, прибор стал разливать кипяток. Несмотря на скромные вычислительные способности устройства, эксперту-программисту удалось запустить на нем майнинг криптовалюты.

Авторы эксперимента обратили внимание производителей "умных" бытовых приборов на то, что им следует больше заботиться об информационной безопасности выпускаемых устройств.

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