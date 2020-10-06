Первый в мире рулонный телевизор представят в Южной Корее

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. О грядущем появлении на южнокорейском рынке первого в мире телевизора-рулона объявила компания LG Electronics. Уже в этом месяце будет дан старт ограниченных продаж гибкого Signature OLED R, сообщает Nikkei Asia.
Прототип модели с гибкой OLED-матрицей был показан в 2019 году на выставке CES в США, но из-за низкой долговечности экрана дата выпуска была отложена. В LG обещают повышенную долговечность экрана новой модели, а главным достоинством считают новизну технологии, недоступной бытовой технике китайского производства.
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