Первый в мире рулонный телевизор представят в Южной Корее

Модель на основе гибкой OLED-матрицы, позволяющей свернуть экран в рулон, поразит не только виртуозным использованием передовых технологий, но и своей ценой.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. О грядущем появлении на южнокорейском рынке первого в мире телевизора-рулона объявила компания LG Electronics. Уже в этом месяце будет дан старт ограниченных продаж гибкого Signature OLED R, сообщает Nikkei Asia.

Первый в мире телевизор, который можно буквально свернуть в рулон, предложат в Южной Корее по рекордной цене — 100 000 долларов (белее 1,5 млн леев). Учитывая стоимость модели, производитель не рассчитывают на большие продажи и называет ее демонстрацией технологии. Выход телевизора на другие рынки пока не планируется.

Прототип модели с гибкой OLED-матрицей был показан в 2019 году на выставке CES в США, но из-за низкой долговечности экрана дата выпуска была отложена. В LG обещают повышенную долговечность экрана новой модели, а главным достоинством считают новизну технологии, недоступной бытовой технике китайского производства.

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