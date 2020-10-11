Объявление о переносе: Crew Dragon отправится к МКС не раньше ноября

На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. В НАСА сообщили, что запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, который планировался на 31 октября, теперь состоится не ранее ноября.

"Запуск миссии SpaceX Crew-1 к МКС запланирован на период не ранее начала-середины ноября, что дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных", - говорится в сообщении ведомства.

На борту Crew Dragon на МКС должны отправиться астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути, уточняет РИА Новости.

Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX, совершил первый испытательный пилотируемый полет на МКС с двумя астронавтами НАСА в конце мая и вернулся на Землю в начале августа.

Предварительно испытание корабля признали успешным, сейчас специалисты анализируют все полученные в ходе тестового полета данные.

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