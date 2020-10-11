Врач объяснил, как реагируют на вакцину от COVID-19 мужчины и женщины

Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в Москве 7 сентября, всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что какие-либо реакции на вакцину от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация будет только после завершения пострегистрационных испытаний, пишет РИА Новости.

"Может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу", - сказал Гинцбург в ответ на вопрос, есть ли разница в реакциях у мужчин и женщин на вакцину.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что иммунитет у переболевших COVID-19 действует так же, как прививка от SARS-CoV-2. Но самым надежным и безопасным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация.

Эксперт отметила, что после перенесенной инфекции у человека могут возникнуть осложнения, иногда тяжелые. Поэтому, по мнению Поповой, преимущество за поствакциональным иммунитетом.

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