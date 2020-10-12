21:01 12 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.11
  • UAH0.60
Поиск
Марс.

Вместе - на Марс: названа дата запуска российско-европейской миссии

© CC0 / Public Domain / Earth and Mars
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201012/32003084/vmeste---na-mars-nazvana-data-zapuska-rossiysko-evropeyskoy-missii.html

Выбрано наиболее благоприятное по баллистическим условиям время начала полета, который продлится 9 месяцев.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало дату и время запуска в 2022 году ракеты-носителя "Протон-М", которой предстоит отправить к Марсу российско-европейскую миссию ExoMars.

Согласно инфографике, размещенной на сайте ЕКА, запуск состоится в 20 сентября 2022 года. В случае необходимости, он может быть проведен и в другую дату до завершения так называемого "пускового окна" (наиболее благоприятного по баллистическим условиям срока полета) 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Марс планируется через девять месяцев - 10 июня 2023 года.

​В марте Роскосмос и ЕКА сообщили о переносе запуска станции с 2020 на 2022 год для дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения. Кроме того, дополнительные проблемы для дальнейших работ вызвало распространение коронавируса.

Марс
© CC0 / Pixabay / GooKingSword
Российские ученые экспериментально доказали, кто может выжить на Марсе

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Миссия, как и у предшественника ExoMars-2016 направлена на поиск следов текущей или прежней жизни на Красной планете.

Der Landeapparat Schiaparelli der Mars-Mission ExoMars
ESA/ ATG medialab
Посадочный модуль Schiaparelli.

В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Неземной взгляд: НАСА показало самую детальную панораму Марса - видео
Китай приближается к Марсу: страна запустила первую миссию на Красную планету
Маск считает реальными полеты на Марс - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красота и мускулы: как прошел чемпионат по бодибилдингу в Казани - фото
Как в Арцахе уничтожаются неразорвавшиеся кассетные боеприпасы и снаряды от Града.
Видео - Карабах: огонь прекращен, можно обезвредить боеприпасы на полях недавних боев
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться