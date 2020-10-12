Вместе - на Марс: названа дата запуска российско-европейской миссии

Выбрано наиболее благоприятное по баллистическим условиям время начала полета, который продлится 9 месяцев.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало дату и время запуска в 2022 году ракеты-носителя "Протон-М", которой предстоит отправить к Марсу российско-европейскую миссию ExoMars.

Согласно инфографике, размещенной на сайте ЕКА, запуск состоится в 20 сентября 2022 года. В случае необходимости, он может быть проведен и в другую дату до завершения так называемого "пускового окна" (наиболее благоприятного по баллистическим условиям срока полета) 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Марс планируется через девять месяцев - 10 июня 2023 года.

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​В марте Роскосмос и ЕКА сообщили о переносе запуска станции с 2020 на 2022 год для дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения. Кроме того, дополнительные проблемы для дальнейших работ вызвало распространение коронавируса.

Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Миссия, как и у предшественника ExoMars-2016 направлена на поиск следов текущей или прежней жизни на Красной планете.

ESA/ ATG medialab Посадочный модуль Schiaparelli.

В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

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