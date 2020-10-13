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В России могут скоро зарегистрировать вторую вакцину от коронавируса

© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2088)
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Sputnik Молдова
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После регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса нового типа, в РФ готовы зарегистрировать еще одну.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Одну из двух проходящих клинические исследования российских вакцин от COVID-19 намерены зарегистрировать уже на этой неделе. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня российских вакцин в клинических исследованиях находится уже две, и одна вакцина зарегистрирована. Мы планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл", - сказал Мурашко на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

Медицинская маска
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что регистрация вакцины от COVID-19, разработанной центром "Вектор", ожидается 15 октября.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что иммунитет у переболевших COVID-19 действует так же, как прививка от SARS-CoV-2. Но самым надежным и безопасным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация.

Эксперт отметила, что после перенесенной инфекции у человека могут возникнуть осложнения, иногда тяжелые. Поэтому, по мнению Поповой, преимущество за поствакциональным иммунитетом.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2088)

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