13:26 15 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.97
  • USD16.93
  • RUB0.22
  • RON4.10
  • UAH0.60
Поиск
Медработник в передвижной лаборатории по диагностике COVID-19.

В России заявлено о разработке новой вакцины от коронавируса

© Sputnik / Alexander Kriazhev
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2104)
49 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/18/31786411.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201015/32042226/v-russia-zayavleno-o-razrabotke-novoy-vaktsiny-ot-koronavirusnoy-infektsii.html

Крымские ученые заявили, что им удалось разработать новую вакцину от COVID-19, она имеет ряд отличий от предыдущих препаратов.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Новую вакцину от коронавирусной инфекции разработали специалисты Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ), пишет РИА Новости.

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
© Sputnik / Пресс-служба АФК "Система"
На максимальных мощностях: Путин озвучил решение по выпуску нужного объема вакцины

Об этом агентству сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

По его словам, одно из преимуществ препарата в том, что его можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобится никаких инъекций. Ученый рассказал, что при разработке препарата его коллеги опирались на опыт не только в области вирусологии, но и на данные генетики.

Призвание и долг: 81-летняя медсестра - доброволец испытаний вакцины от COVID-19>>>

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм.
© Sputnik / AFK Sistema
У Америки не хватило денег на вакцину

Отмечается, что крымские специалисты готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2104)

По теме

Вакцина от коронавируса: когда можно не носить маску
Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши
Врач объяснил, как реагируют на вакцину от COVID-19 мужчины и женщины


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День города-2020.
Фото - Пандемии вопреки: в столице Молдовы отметили День города
Как кишиневцы отмечают День города.
Как кишиневцы отмечают День города
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться