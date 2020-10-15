В России заявлено о разработке новой вакцины от коронавируса

Крымские ученые заявили, что им удалось разработать новую вакцину от COVID-19, она имеет ряд отличий от предыдущих препаратов.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Новую вакцину от коронавирусной инфекции разработали специалисты Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ), пишет РИА Новости.

Об этом агентству сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

По его словам, одно из преимуществ препарата в том, что его можно принимать интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобится никаких инъекций. Ученый рассказал, что при разработке препарата его коллеги опирались на опыт не только в области вирусологии, но и на данные генетики.

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Отмечается, что крымские специалисты готовы запустить все этапы тестирования вакцины сразу после получения необходимого финансирования.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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