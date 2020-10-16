Эксперт рассказал, куда лучше не ставить включенный ноутбук

Специалист дал совет пользователям, которые не хотят потерять хранящуюся на ноутбуке информацию или даже сам компьютер.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Не стоит оставлять включенный ноутбук на мягких поверхностях, таких как одеяло, подушка, или плед. На таких поверхностях вы рискуете частично перекрыть вентиляционные отверстия, а это может привести к перегреву устройства, рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

"Из-за перегрева устройство может отключиться или оно даже может спровоцировать выход компонентов из строя. Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер", — объясняет эксперт.

Опасно оставлять ноутбук на кухне — тут можно случайно пролить воду, что способно вывести из строя технику. Повреждение может оказаться незначительным, и пользователь в таком случае отделается легким испугом и заменой клавиатуры.

Но не исключен вариант и хуже, если жидкость попадет на материнскую плату — она может "закоротить", что спровоцирует серьезные повреждения компьютера. В большинстве случаев ноутбук можно спасти, однако за ремонт пользователю придется выложить немалую сумму.

Не стоит также ставить ноутбук рядом с магнитами и даже с другими электроприборами. Проблема том, что в обычном жестком диске (HDD) используется магнитная система хранения информации. Близость к магнитам и другим электроприборам может создавать помехи, которые, в свою очередь, рискуют спровоцировать потерю данных на ноутбуке, — заключил Аверин.

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