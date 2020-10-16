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Найдено новое эффективное средство от коронавируса

© CC0 / Pixabay
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2118)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201016/32050745/naydeno-novoe-effektivnoe-sredstvo-ot-koronavirusa.html

Китайские ученые выяснили, что антимикробный препарат, применяемый для лечения бактериальных инфекций, может быть эффективен при борьбе с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Ученые из университета Гонконга провели исследования и обнаружили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в лечении COVID-19. Об этом сообщает MedicalXpress.

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© AFP 2020 / ULRICH PERREY
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Данным препаратом является ранитидина висмута цитрат (RBC). Ученые провели его испытания на лабораторных животных.

В результате применения препарата вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат значительно уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.

Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, это значит, что он более безопасен по сравнению другими, применяемыми против коронавируса препаратами.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2118)

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