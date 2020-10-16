Найдено новое эффективное средство от коронавируса

Китайские ученые выяснили, что антимикробный препарат, применяемый для лечения бактериальных инфекций, может быть эффективен при борьбе с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Ученые из университета Гонконга провели исследования и обнаружили, что доступный антимикробный препарат, используемый для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в лечении COVID-19. Об этом сообщает MedicalXpress.

Данным препаратом является ранитидина висмута цитрат (RBC). Ученые провели его испытания на лабораторных животных.

В результате применения препарата вирусная нагрузка в культуре клеток легких инфицированных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. Кроме того, препарат значительно уменьшил уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.

Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, это значит, что он более безопасен по сравнению другими, применяемыми против коронавируса препаратами.

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