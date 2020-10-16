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Мужчина в маске. Архивное фото.

Опасные последствия COVID-19 : "мозговой туман" и потеря волос

© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Британские ученые выяснили, что некоторые пациенты, перенесшие заражение коронавирусом, даже после излечения продолжали страдать от заболеваний легких, сердца и мозга.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, могут месяцами сохраняться симптомы болезни.

Биологическая опасность
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Врачи заявили об опасных долгосрочных последствиях коронавируса

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на специалистов Национального института здравоохранения Великобритании.

Некоторые пациенты, уже перенесшие болезнь во время первой волны пандемии, избавившись от коронавируса, все еще продолжали страдать от заболеваний легких, сердца, головного мозга, печени и других органов.

Ученые дали название такому состоянию – "затяжной COVID-19".

Одно из самых серьезных последствий такого состояния – это так называемый "мозговой туман" и сильное истощение. Кроме того, у некоторых пациентов сохранялась потеря обоняния и выпадали волосы.

Также, по мнению исследователей, симптомы "затяжного COVID-19" могут возникать в одной физиологической системе организма и постепенно переходить в другие, поражая также и их.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2124)

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