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Смартфон в руке. Иллюстративное фото.

Какой смартфон может взорваться прямо у вас в руках

© Sputnik / Валерий Мельников
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201017/32055134/kakoy-smartfon-mozhet-vzorvatsya-pryamo-u-vas-v-rukakh.html

Часто случается так, что гаджет взрывается прямо в руках владельца. Специалист рассказал, какие смартфоны и по каким причинам ведут себя так особенно часто.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Если у смартфона есть проблемы с батареей, очень велика вероятность, что он может взорваться, рассказал агентству Прайм партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Смартфон.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Есть множество причин, могущих привести к взрыву, среди них  - и слишком долгая зарядка, и использование неподходящего зарядного устройства. Не стоит допускать контакта смартфона с водой, если он не защищен от этого специально. Опасайтесь также падения смартфона — удар о твердую поверхность может повредить батарею. Если батарея повреждена, вы увидите это невооруженным взглядом:она вздуется. А это сигнал к тому, что батарею нужно срочно заменить, рассказывает Мясоедов.

"Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады", — отмечает Павел Мясоедов.

Чтобы не допустить взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, не перегревайте смартфон, не гните его — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает эксперт.

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