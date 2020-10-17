Какой смартфон может взорваться прямо у вас в руках

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Если у смартфона есть проблемы с батареей, очень велика вероятность, что он может взорваться, рассказал агентству Прайм партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады", — отмечает Павел Мясоедов.
Чтобы не допустить взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, не перегревайте смартфон, не гните его — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает эксперт.
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