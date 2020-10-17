Какой смартфон может взорваться прямо у вас в руках

Часто случается так, что гаджет взрывается прямо в руках владельца. Специалист рассказал, какие смартфоны и по каким причинам ведут себя так особенно часто.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Если у смартфона есть проблемы с батареей, очень велика вероятность, что он может взорваться, рассказал агентству Прайм партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады", — отмечает Павел Мясоедов.

Есть множество причин, могущих привести к взрыву, среди них - и слишком долгая зарядка, и использование неподходящего зарядного устройства. Не стоит допускать контакта смартфона с водой, если он не защищен от этого специально. Опасайтесь также падения смартфона — удар о твердую поверхность может повредить батарею. Если батарея повреждена, вы увидите это невооруженным взглядом:она вздуется. А это сигнал к тому, что батарею нужно срочно заменить, рассказывает Мясоедов.

Чтобы не допустить взрыва, нужно соблюдать несколько правил. Прежде всего, не перегревайте смартфон, не гните его — это приводит к повреждению батареи, которая в результате может вести себя непредсказуемо, предостерегает эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova