Американский ученый прогнозирует падение астероида на Землю в начале ноября

По данным НАСА, астероид 2018 VP1, скорее всего, не столкнется с Землей, он пролетит в 384 тысячах километров.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Астероид размером с холодильник может упасть на Землю 2 ноября. Такое мнение высказал американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Он уточнил, что существованию жизни на Земле небесное тело не угрожает, но может нанести заметный вред в месте своего падения.

"Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час", — написал он в своем аккаунте в Instagram.

По мнению ученого, если "конец света наступит в 2020 году, то не по вине Вселенной".

По данным NASA, вероятность, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет 0,41 процента. Ожидается, что он пролетит в 384 тысячах километров.

Явление прогнозируется за день до президентских выборов в США (они пройдут 3 ноября) и на второй день после выборов главы государства в Молдове (пройдут 1 ноября).

Астероид 2018 VP1 открыт 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов" – это астероиды, чьи трассы пересекают земную орбиту.

Нил Деграсс Тайсон — американский астрофизик, доктор философии по физике. Четырнадцать лет назад он предложил исключить Плутон из списка планет. Он объяснял эту позицию тем, что ему хотелось бы наблюдать объекты сгруппированными по общим характеристикам: отдельно планеты земной группы, отдельно газовые гиганты, а Плутон вместе с подобными ему объектами, и, таким образом, уйти от простого подсчёта планет. Он заявил в телепередачах The Colbert Report, The Daily Show и BBC Horizon, что это решение привело к большому количеству возмущённых писем, преимущественно от детей. В 2006 году Международный астрономический союз подтвердил эту оценку, изменив классификацию, и теперь Плутон относится к карликовым планетам.

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