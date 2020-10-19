Эксперт: контактов "мама" и "папа" в телефоне быть не должно

В мобильном телефоне сконцентрированы все персональные данные пользователя. Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенничества при утере телефона.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В любой момент ваш телефон может быть похищен, утерян или забыт. Самое ужасное, что вместе с ним ваши персональные данные могут попасть в руки нечестных людей. Как обезопаситься от этого, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Для сохранения безопасности нужно соблюдать меры минимальной предосторожности, а именно – никогда не указывайте в адресной книге телефона полные данные своих близких родственников с упоминанием степени родства.

Например, никогда не указывайте в контактах "папа" "мама" или "сестра" с указанием их имен и отчества.

По словам эксперта, мошенники могут с украденного у вас телефона отправить сообщение, например, вашей маме: "Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит". Затем злоумышленники уже с другого номера позвонят маме и расскажут, что вам срочно нужны деньги, чтобы избавиться от каких-либо неприятностей.

"При этом мотивировки могут быть самыми разнообразными, начиная от дорожно-транспортных происшествий и задержания полицией до рассказов про несуществующие долги или компрометирующую вас информацию, которая может быть уничтожена только после передачи внушительной денежной суммы", — добавил юрист.

Также никогда не записывайте в смартфон коды ваших банковских карт, их не должно быть ни в телефонной книге, ни в текстовых файлах, хранящихся в телефоне. Не записывайте коды доступа домофонов с указанием номера квартиры и этажа.

В сохранении персональных данных могут помочь встроенные защитные функции телефона, которые нужно обязательно использовать. Не лишним будет и периодически проверять информацию, которую вы храните в смартфоне, если вы обнаружите, что она может вам навредить, попав в чужие руки, лучше всего будет ее удалить.

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