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Как отключить слежку на смартфоне

© Sputnik / Игорь Руссак
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201020/32088742/kak-otklyuchit-slezhku-na-smartfone.html

В эпоху всеобщей цифровизации многие обеспокоены возможностью утечки своих личных данных. Ведь можно сказать, что такого понятия как приватность теперь не существует.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Совсем отключить слежку на смартфоне невозможно. Если вами заинтересовались компетентные органы, им не составит труда отследить ваши данные. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

Однако вы можете ограничить возможность слежки для тех, кто добывает данные ради рекламы. Для этого понадобится удалить несколько приложений.

"Следят практически все установленные вами приложения. Если поставить анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска", — отмечает Евгений Черток.

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Вы можете отключить доступ смартфона к интернету, так он не сможет передавать информацию о вас. Одним интернетом тут всё не ограничится, придется отключить и мобильный интернет, и wi-fi, и bluetooth, и геолокацию. Однако большого смысла в этом нет. Приложения, собирающие данные, будут все еще продолжать работать и при следующем подключении ваши данные будут немедленно отосланы.

Очень часто люди не придают значения тому, что при установке мобильных приложений сами предоставляют доступ к камере, микрофону, сообщениям. Мало кто задумывается, зачем приложению, например, доступ к микрофону. А все дело в том, что широкополосный интернет позволяет вести анализ записи на мощных серверах, поэтому все, сказанное вами может быть обработано и продано заинтересованным организациям. Кто-то считает, что может обезопасить себя, отказавшись от использования смартфона, но это обманчивое убеждение.

"Даже если отказаться от смартфона и купить кнопочный телефон — вас могут отслеживать через сотового оператора", — объясняет эксперт.

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