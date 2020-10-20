Эксперты отмечают рост числа киберпреступлений в мире

Число обнаруженных и заблокированных за девять месяцев 2020 года фишинговых сайтов уже превысило прошлогодний показатель.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. В последнее время в интернете растет количество мошеннических фишинговых сайтов.

Опасность в том, что с их помощью мошенники похищают деньги и персональные данные. Это могут быть пароли от аккаунтов в интернет-банках, реквизиты банковских карт, оставленные пользователями в интернет-магазинах, данные из соцсетей.

Есть несколько способов, которыми пользуются фишинг-сайты для похищения данных. Это может быть массовая рассылка электронных писем (спам) и даже именных сообщений от финансовых и госучреждений, соцсетей. Злоумышленники могут имитировать официальный сайт известного бренда, используя подобный или аналогичный домен или URL-адрес.

Связано это, по мнению ряда экспертов, с пандемией, приведшей к увеличению объемов электронной торговли. Многие компании были вынуждены перевести свою деятельность в цифровой формат. По всему миру увеличился объем заказов в интернете. Одновременно с этим активизировались и разного рода интернет-мошенники.

О росте количества фишинговых сайтов рассказал заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

"За 9 месяцев 2020 года CERT-GIB заблокировал 14 802 фишинговых ресурса. Напомним, что за весь 2019 год была приостановлена деятельность 14 093 веб-ресурсов", - отметил он.

При этом, по словам Каргалева, в первом квартале 2020 года число фишинговых ресурсов выросло на 25% по сравнению с предыдущим, а во втором квартале - количество блокировок увеличилось на 71%.

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