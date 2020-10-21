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Сотовый телефон, архивное фото.

Эксперт рассказал, кто может следить за вами через камеру смартфона

© CC0 / Pixabay / TeroVesalainen
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201021/32102457/kto-mozhet-sledit-za-vami-cherez-kameru-smartfona.html

О возможности шпионить через камеру ноутбука уже многие наслышаны, а кому, кроме владельца "умного телефона", может быть доступна камера на устройстве?

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Возможность стороннего подключения к камере смартфона подтвердил руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов в интервью агентству "Прайм".

Смартфон.
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт рассказал, как следят за людьми через приложения в смартфоне

При этом он подчеркнул, что опасность подключения к вашему устройству возникает при попадании в смартфон вирусной программы. В этом случае камера может делать фотографии независимо от владельца устройства, и отправлять их злоумышленникам.

Мошенники часто встраивают программы-шпионы в самые простые и безобидные приложения, чтобы пользователю было трудно заподозрить обман, а найти их можно даже в официальных магазинах. Поэтому, загружая новое приложение, нужно обязательно обратить внимание на его рейтинг, на разрешения, которые оно запрашивает, и обязательно прочитать отзывы, объясняет Куканов.

"Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом", — отмечает эксперт.

Проверить, какие именно приложения имеют доступ к камере смартфона, в любой момент можно в разделе настроек. Но если вы действительно опасаетесь проникновения вредоносных программ на ваше устройство, специалист рекомендует обязательно установить и периодически обновлять антивирус.

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