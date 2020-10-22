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Зрители на показе в кинотеатре

Определен самый страшный фильм ужасов в истории по частоте сердцебиения

© Sputnik / Артем Житенев
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201022/32117102/Opredelen-samyy-strashnyy-film-uzhasov-v-istorii-po-chastote-serdtsebieniya.html

Первое место в списке получил "Синистер" Скотта Дерриксона. При его просмотре частота сердечных сокращений у участников исследования выросла в среднем на 32%.

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik.  Список самых страшных фильмов составили Британские аналитики. Их исследования основываются на данные по показателям сердцебиения человека.

© Photo : Московский международный кинофестеваль
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В эксперименте под названием "Наука страха" приняли участие 50 добровольцев разного возраста. Они около 120 часов посвятили просмотру 50 фильмов, которые получили самые высокие оценки критиков ужасов.

Как отмечает издание Forbes, ученые контролировали сердцебиение зрителей, замеряя разницу во время просмотра спокойных и страшных сцен. В результате исследования было выделено 35 картин, на которые зрители реагировали наиболее активно.

Первое место в списке получил "Синистер" Скотта Дерриксона. При его просмотре частота сердечных сокращений у участников исследования выросла в среднем на 32% — до 86 ударов в минуту (при условии, что нормальный показатель — 65 ударов в минуту).

Далее следуют "Астрал", "Заклятие" Джеймса Вана, "Реинкарнация" Ари Астера и "Паранормальное явление".

Удивительно, но классика хоррора, вроде "Экзорциста" и "Техасской резни бензопилой", оказались не такими страшными для современной аудитории.

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