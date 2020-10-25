Ученые: предки снабдили нас средством борьбы с раком

Ученые выявили фрагменты ДНК, способные убивать раковые клетки как инфекцию. Эти участки генома "передали" нам древнейшие пращуры.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Канадские палеогенетики обнаружили, что доставшиеся человеку от предков гены могут активировать мощный иммунный ответ, уничтожая раковые клетки как инфекцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученым из Онкологического центра принцессы Маргарет в Торонто удалось определить скрытые в нашем геноме молчащие древние элементы ДНК, которые возможно реактивировать. После этого они могут быть способны инициировать иммунный ответ.

"За миллионы лет эволюции люди приобрели ряд таких "тихих" повторяющихся элементов ДНК, но было неясно, какой цели они служат, — рассказывает доктор Даниэль Де Карвальо — Как геномные археологи мы решили определить функцию этих реликтов ДНК, и обнаружили, что при определенных условиях их можно реактивировать и стимулировать нашу иммунную систему".

Ранее Даниэль Де Карвальо работал над открытием вирусной мимикрии — технологии, стимулирующей раковые клетки к такому специфическому поведению, как если бы они были инфицированы. Такое состояние активирует иммунную систему для борьбы с раком, как с инфекцией. Новая работа доктора де Карвальо основана именно на технологии вирусной мимикрии.

В новом опубликованном исследовании ученые выделяют древние повторяющиеся элементы ДНК, или SINE (короткие вкрапленные ядерные элементы), которые, по словам авторов, "тихо лежат в нашем геноме". При повторной активации этих "тихих элементов" возникают двухцепочечные РНК, которые организм воспринимает как маркер вирусной инфекции. Этот механизм ученые использовали для запуска в клетках врожденного иммунного ответа.

Но раковые клетки организуют своего рода защиту, производя фермент ADAR1, который разрушает двухцепочечную РНК, произведенную древней ДНК, таким образом предотвращая активацию иммунной системы.

Авторы доказали, что если подавить этот фермент, раковые клетки становятся более чувствительными к лекарственным препаратам, действующим по принципу вирусной мимикрии.

"Это открывает новую область лечения рака, которая дает нам возможность использовать древние элементы ДНК для борьбы с болезнью", — говорит де Карвальо.

В своем исследовании авторы выражают надежду на то, что доказанная ими эффективность подавления фермента ADAR1 позволит в долгосрочной перспективе разработать новые препараты, которые смогут сделать иммунотерапию рака более эффективной.

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