Разработчики называют сроки регистрации в России новой вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Центр Чумакова намерен обратиться в Минздрав для регистрации своей цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в середине декабря. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор центра, член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Сообщается, что первая фаза клинических испытаний препарата прошла успешно, сейчас идет вторая - в Кирове и Санкт-Петербурге. В общей сложности в первой и второй фазе участвуют 300 человек. Айдар Ишмухаметов отметил, что документы будут переданы в Минздрав РФ в середине декабря, "и дальнейшая судьба вакцины будет зависеть от их решения".

"Если мы получим от них регистрационное удостоверение, то сможем уже в январе начать производство. Также мы планируем провести и третью фазу испытаний, где будет задействовано уже 3 тысячи добровольцев. То есть мы одновременно будем подавать запрос в Минздрав и на регистрацию, и на проведение третьей фазы испытаний", - добавил он.

Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной, так как в ее основе используется специально обработанный вирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но при этом сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

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