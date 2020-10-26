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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото

Разработчики называют сроки регистрации в России новой вакцины от COVID-19

© Sputnik / Максим Богодвид
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2204)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201026/32168867/Razrabotchiki-nazyvayut-sroki-registratsii-v-Rossii-novoy-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Центр Чумакова намерен обратиться в Минздрав для регистрации своей цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в середине декабря. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор центра, член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
Названы сроки увеличения производства вакцины от COVID-19 в России

Сообщается, что первая фаза клинических испытаний препарата прошла успешно, сейчас идет вторая - в Кирове и Санкт-Петербурге. В общей сложности в первой и второй фазе участвуют 300 человек. Айдар Ишмухаметов отметил, что документы будут переданы в Минздрав РФ в середине декабря, "и дальнейшая судьба вакцины будет зависеть от их решения".

"Если мы получим от них регистрационное удостоверение, то сможем уже в январе начать производство. Также мы планируем провести и третью фазу испытаний, где будет задействовано уже 3 тысячи добровольцев. То есть мы одновременно будем подавать запрос в Минздрав и на регистрацию, и на проведение третьей фазы испытаний", - добавил он.

Вакцина, созданная в Центре Чумакова, называется цельновирионной, так как в ее основе используется специально обработанный вирус SARS-CoV-2,  лишенный своих инфекционных свойств, но при этом сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи и препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2204)

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