В России создадут киберполигон - Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время в России появится специальная площадка, предназначенная для тренинга в области информационной безопасности.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. В России в ближайшее время будет создан киберполигон для тренировок специалистов по информационной безопасности, об этом, как пишет РИА Новости, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Наша главная задача в этом направлении - выйти на широкое производство востребованных отечественных IT-услуг и соответствующих IT-продуктов. В частности, в ближайшее время предполагается в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" создать киберполигон для тренировок специалистов по информационной безопасности", - сказал он.

Заявления прозвучали на совещании по вопросу реализации федеральных и отраслевых проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Дмитрий Медведев отметил, что тема искусственного интеллекта - одно из важнейших направлений в мире, в том числе и России.

"Продолжающаяся пандемия нового коронавируса доказала, что перспективы использования искусственного интеллекта поистине огромны. Мы это и так понимали, но вот в этой острой ситуации это, наверное, стало более рельефно видно", - добавил он.

Зампредседателя Совета безопасности напомнил, что в России разработана национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года и федеральный проект "Искусственный интеллект". Также в стране сформирован специальный альянс по поддержке искусственного интеллекта с участием ключевых российских компаний.

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"По понятным причинам с каждым годом искусственному интеллекту будет уделяться все большее и большее внимание, передаваться для решения при помощи искусственного интеллекта все больше и больше задач, а, стало быть, будет возникать все больше и больше вызовов для государственной безопасности", - сказал он.

По словам Медведева, это повод не блокировать работу, а "вести ее с удвоенной энергией и с особым вниманием". Речь идет о создании надежной системы защиты людей, бизнеса, государства от различных информационных угроз, в том числе от кибермошенничества.

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