Астероиде Апофис меняет траекторию: выросла ли вероятность его столкновения с Землей

До обнаружения нового явления ученые считали, что "космический странник" с нашей планетой наверняка разминется.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Группа ученых Института астрономии Гавайского университета обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность столкновения небесного тела с Землей в 2068 году, сообщается на сайте университета.

В ходе наблюдений за астероидом исследователи обнаружили, что Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности.

До обнаружения этого эффекта ученые считали, что потенциальное столкновение с землей в 2068 году невозможно, однако теперь исследователям необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить вероятность столкновения.

Астероид Апофис размером в 325 метров обнаружили в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж — расчеты показали, что существует вероятность в 2,7 процента, что Апофис, получивший свое имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году.

Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли, а "встреча" в 2036 году — чрезвычайно маловероятна.

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