Видео — Инженеры Disney создали робота с человеческим взглядом

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Стремясь добиться большего реализма, в Disney Research разработали технологию, которая поможет устанавливать зрительный контакт с андроидами.

Инженеры предполагают, что данная технология поможет не только избежать "мертвого взгляда", характерного для всех созданных ранее роботов: точность и правдоподобие движений призвано создать полную иллюзию реальной жизни.

Демонстрационный робот умеет не только поворачивать лицо к человеку, который к нему обращается или просто смотрит на него. Он способен максимально естественно моргать, имитировать блуждание глаз и даже естественные, еле заметные движения головы при дыхании.

И, несмотря на то, что образец, у которого пока нет синтетической кожи, больше походит на персонаж фильма ужасов, саму технологию признают очень перспективной.

Прежде всего, компания Disney сможет ее эффективно использовать, для создания аниматронных персонажей в своих тематических парках, Диснейлендах, по всему миру.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova