Ученые сообщили о риске возникновения новой пандемии

Лекарств и вакцины пока нет, а вспышки заболевания все еще спорадичны, однако угроза, по мнению специалистов, велика.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В исследовании американских ученых говорится об угрозе вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку. Об этом пишет Express, приводя данные научной работы.

Уточняется, что Нипах - развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят ежегодно в густонаселенных районах Бангладеш и Индии. Как правило, вирус передается людям, евшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

Сейчас нет ни лекарства, ни вакцины от этого вируса и уровень летальности в случае инфицирования достигает 90%.

Эксперты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем полагали некоторое время назад, а сами вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями.

Также ученые отмечают, что в отличие от Sars-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами.

"И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", - сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.

Вместе с тем, как утверждают исследователи, вспышки данного вируса все еще спорадичны, при этом количество случаев недооценивается, так как симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.

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