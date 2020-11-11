Видео - Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса

Исследователи надеются, что данная модель позволит более эффективно бороться с инфекцией и массовым заражением.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии заявили о создании самой точной 3D-модели коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране", — отметил один из авторов исследования Нган Нгуен.

Чтобы добиться высокой точности модели, при ее создании использовались многочисленные снимки, сделанные с помощью микроскопа, а также обширные базы данных белков.

По словам создателей модели, их разработка наглядно демонстрирует структуру коронавируса на атомарном уровне и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.

Ученые также отметили, что их исследования на этом не закончатся, они и дальше собираются более подробно изучать вирус и вносить изменения в модель, если будут обнаружены неточности или новые данные.

В перспективе разработанная модель позволит исследовать ранее не известные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.

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