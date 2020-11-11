15:53 11 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.12
  • RUB0.22
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
3D-модель коронавируса

Видео - Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса

© Photo : King Abdullah University of Science and Technology / Ivan Viola
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2297)
3710
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0b/32412405.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201111/32412632/video-uchenye-sozdali-samuyu-tochnuyu-3d-model-koronavirusa.html

Исследователи надеются, что данная модель позволит более эффективно бороться с инфекцией и массовым заражением.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии заявили о создании самой точной 3D-модели коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране", — отметил один из авторов исследования Нган Нгуен.

Чтобы добиться высокой точности модели, при ее создании использовались многочисленные снимки, сделанные с помощью микроскопа, а также обширные базы данных белков.

По словам создателей модели, их разработка наглядно демонстрирует структуру коронавируса на атомарном уровне и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.

Ученые также отметили, что их исследования на этом не закончатся, они и дальше собираются более подробно изучать вирус и вносить изменения в модель, если будут обнаружены неточности или новые данные.

В перспективе разработанная модель позволит исследовать ранее не известные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2297)

По теме

Круглый: защищают ли медицинские маски от заражения коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться