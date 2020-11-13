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березовый гриб чага

Грибы могут помочь в борьбе с коронавирусом - мнения ученых

© CC0 / Olli Niemitalo / Chaga in alder
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2305)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201113/32433815/griby-mogut-pomoch-v-borbe-s-koronavirusom-mneniya-uchenykh.html

Специалисты новосибирского отделения государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора установили эффективность экстракта березового гриба чаги против коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Проведенные учеными эксперименты показали, что полученный концентрат водного раствора чаги блокирует развитие возбудителя инфекции в организме. Информация об открытии была опубликована в издании Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук", сообщает РИА Новости

"Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов", — говорится в сообщении.

Иллюстративное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Исследователи уверены в перспективности открытого ими метода борьбы с коронавирусом, при этом заявляют, что уже существующий и продающийся в аптеках препарат на основе этого гриба — бефунгин — проявляет слабую активность в отношении вируса.

А значит, предстоит продолжить опыты по установлению оптимальной концентрации нужных для борьбы с коронавирусом веществ в новом препарате. Заявку на патент для "Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus" исследователи уже подали.

Здесь же, в заявке, создатели препарата описали несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги, один из которых даже можно применять в домашних условиях.

Заведующая лабораторией "Вектора", известный специалист-миколог, профессор Тамара Теплякова объяснила эффективность экстракта чаги наличием в нем широкого спектра биологически активных веществ, образующихся при взаимодействии березы и гриба.

Женщина в маске, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Среди них — высокомолекулярные водорастворимые меланины (до 30%), образующие комплекс с противоопухолевой активностью, стероидные вещества, а также полисахариды, органические кислоты, свободные фенолы, флавоноиды и многие другие. В чаге много и микроэлементов, в первую очередь марганца, который служит активатором ферментов.

Эффективность препарата из чаги, приготовленного по новой методике, Тепляковой даже пришлось проверить на себе, муже, родственниках и коллегах, которые были инфицированы COVID-19. Все, кто принимал препарат, отмечали исчезновение симптомов инфекции уже через 5-7 дней.

Не все специалисты положительно отнеслись к результатам исследований лаборатории Тамары Тепляковой, считая, что делать выводы об эффективности препарата, который пока даже не создан, преждевременно.

В Роспотребнадзоре заявили, что для создания препарата от COVID-19 на основе экстракта березового гриба необходимо дальнейшее проведение доклинических и клинических исследований. Пока что доказана эффективность вещества только на культурах клеток, сообщила пресс-служба ведомства, исследования препарата на людях могут начаться только после того, как препарат покажет свою эффективность на лабораторных животных.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2305)

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