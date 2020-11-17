Видео - Египет раскрывает секреты: что нашли ученые-археологи

Министерство туризма и археологии Египта сообщило о необычной находке археологов – более 100 саркофагов и 40 статуэток, в том числе покрытых золотом.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Предыдущую партию артефактов министерство продемонстрировало 3 октября – тогда сообщили об обнаружении 59 саркофагов, пишет РИА Новости.

"В этой партии более 100 закрытых саркофагов, относящихся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры). Данный регион является настоящим кладезем древностей", - заявил на пресс-конференции министр туризма Халед аль-Анани в Саккаре под Каиром.

Найденные в некрополе Саккары саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя музеями Египта, в том числе строящимися Большим Египетским музеем и музеем Новой административной столицы, сообщил министр.

Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII - XXI века до нашей эры). Несколько веков спустя здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.

Строительство Большого музея (Grand Egyptian Museum, GEM) началось 15 лет назад, его открытие было запланировано на лето 2020 года, но из-за пандемии перенесено на следующий год. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и даже парки.

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