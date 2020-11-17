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Искусственный интеллект

Названы сроки массового внедрения искусственного интеллекта в России

© Photo : Pixabay / Gerd Altmann
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201117/32524069/nazvany-sroki-massovogo-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta-v-russia.html

Российские компании будут постепенно внедрять искусственный интеллект в свои бизнес-процессы, утверждают эксперты.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Для массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в России потребуется порядка пяти-десяти лет. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор – начальник Центра исследования данных для государственных органов Сбербанка Владимир Авербах.

Робот и человек.
© CC0 / Pixabay / geralt
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"Искусственный интеллект обещает большие преимущества, но пока не так много потребителей и компаний этим пользуются. Пока это рискованная зона инвестиций, в которую, я думаю, будут входить постепенно, нам потребуется порядка 5-10 лет на то, чтобы достаточно массово появились сервисы на основе ИИ. Потребитель получит новые возможности, но может и не знать, что внутри лежат технологии ИИ", - сказал он.

В настоящий момент, по словам Авербаха, около половины компаний в России так или иначе задумываются о том, чтобы внедрить технологии ИИ в свои бизнес-процессы. Кроме того, число таких компаний существенно растет от года к году.  

Сбербанк назначен федеральным центром компетенции в сфере искусственного интеллекта и отвечает за его развитие в России, здесь работает лаборатория искусственного интеллекта.  

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