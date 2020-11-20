Британские ученые рассказали о новом способе профилактики COVID-19

Исследователи из Университета Кардиффа выяснили, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. К изучению этих средств ученых подтолкнул тот факт, что SARS-CoV-2 передается в основном через контакт с инфицированной слюной.

Авторы исследования на протяжении трех месяцев изучали действие популярных ополаскивателей для полости рта и пришли к выводу, что далеко не все из них могут помочь в борьбе с вирусом.

Эффективными в профилактике заражения новым коронавирусом были признаны средства, содержащие хлорид цетилпиридиния, который способен уничтожить 99,9% патогенов во рту, сообщает британская Express.

Ученые отмечают, что их исследование пока не прошло экспертную оценку и для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования.

Лабораторные испытания проводились при посредничестве одной из международных компаний-производителей потребительских товаров, в том числе ополаскивателей для рта и зубных паст.

Доказательства эффективности жидкости для полоскания рта были также обнаружены группой ученых из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в Америке.

Результаты своих исследований они опубликовали в Журнале медицинской вирусологии, где также подтверждается эффективность определенных антисептиков, в частности хлорида цетилпиридиния в ослаблении вирусов. Однако и они признали недостаточность доказательств того, что жидкость для полоскания рта способна окончательно убить вирус.

Цетилпиридиния хлорид – известное противомикробное средство широкого спектра действия, используемое в безрецептурных ополаскивателях для улучшения здоровья зубов.

Химикат обладает антисептическими свойствами, которые эффективны в уничтожении бактерий и других микроорганизмов, эффективен против зубного налета и гингивита.

Помимо жидкости для полоскания рта, данное химическое вещество присутствует в ряде зубных паст, леденцов, аэрозольных баллончиков, дыхательных и назальных спреев.

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