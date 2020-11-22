Европа собралась в космос сама: технологии есть, ракет и пилотируемых кораблей - пока нет

Решения по собственной программе полетов скоро ждать не стоит, но необходимые разработки уже ведутся.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Европейское космическое агентство (ESA) рассматривает возможности начать самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты с помощью новых ракет, поскольку не хочет отставать от быстроразвивающейся отрасли, сообщает издание Welt am Sonntag.

"Я убежден, что однажды у Европы будет возможность выводить людей в космос", - заявил один из директоров Европейского космического агентства Даниэль Нойеншвандер.

Решение по данному вопросу не будет принято в короткие сроки, однако ESA сейчас прорабатывает этот вариант.

​На данный момент европейцы сталкиваются с техническими проблемами, кроме того, существует риск, что понадобятся серьезные дополнительные затраты на разрабатываемую европейскую ракету Ariane 6, отмечает издание.

Для запуска своих астронавтов в космос Европа использовала ранее или использует сейчас российские или американские космические корабли, поскольку не располагает ракетами-носителями, аттестованными для пилотируемых полетов, и своих кораблей.

Однако у ESA имеется опыт создания грузовых кораблей ATV, которые летали на Международную космическую станцию, и приборно-агрегатного отсека для американского лунного корабля Orion.

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