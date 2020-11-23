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Штаб-квартира компании AstraZeneca в Лондоне, Великобритания

Британская вакцина от AstraZeneca показала эффективность в 70%

© AP Photo / Matt Dunham
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (67)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201123/32605677/britanskaya-vaktsina-ot-astrazeneca-pokazala-effektivnost-v-70-procent.html

Вакцина, разрабатываемая совместно со специалистами Оксфорда, показала эффективность, которую многие уже назвали "впечатляющей".

КИШИНЕВ, 23 ноября - Sputnik. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала данные о результатах испытаний разрабатываемой ею вакцины.

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Согласно пресс-релизу, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины AZD1222 в Великобритании и Бразилии показал, что она эффективна в предотвращении COVID-19, сообщает РИА Новости.

Также в релизе сообщается, что участники испытаний получали два разных варианта дозирования вакцины. Один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - 62%.

"Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%", - говорится в сообщении компании.

При этом ни один из испытуемых не был подвергнут госпитализации, также не было выявлено ни одного тяжелого случая заболевания.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тут же назвал опубликованные разработчиками результаты "фантастическими" и отдельно отметил роль в создании вакцины "бистательных" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca.

"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", - написал Джонсон в Twitter.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний российской вакцины "Спутник V" показал эффективность на уровне 92%.

Также совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech, согласно заявлениям Pfizer, оказалась эффективной в 95% случаев.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (67)

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