Британская вакцина от AstraZeneca показала эффективность в 70%

КИШИНЕВ, 23 ноября - Sputnik. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала данные о результатах испытаний разрабатываемой ею вакцины.
Согласно пресс-релизу, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины AZD1222 в Великобритании и Бразилии показал, что она эффективна в предотвращении COVID-19, сообщает РИА Новости.
Также в релизе сообщается, что участники испытаний получали два разных варианта дозирования вакцины. Один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - 62%.
"Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%", - говорится в сообщении компании.
При этом ни один из испытуемых не был подвергнут госпитализации, также не было выявлено ни одного тяжелого случая заболевания.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тут же назвал опубликованные разработчиками результаты "фантастическими" и отдельно отметил роль в создании вакцины "бистательных" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca.
"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", - написал Джонсон в Twitter.
Incredibly exciting news the Oxford vaccine has proved so effective in trials. There are still further safety checks ahead, but these are fantastic results.— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2020
Well done to our brilliant scientists at @UniofOxford & @AstraZeneca, and all who volunteered in the trials. https://t.co/84o8TKhQga
Ранее компания Moderna сообщала об эффективности своей вакцины-кандидата на уровне 94,5%.
Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний российской вакцины "Спутник V" показал эффективность на уровне 92%.
Также совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech, согласно заявлениям Pfizer, оказалась эффективной в 95% случаев.
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