Британская вакцина от AstraZeneca показала эффективность в 70%

Вакцина, разрабатываемая совместно со специалистами Оксфорда, показала эффективность, которую многие уже назвали "впечатляющей".

КИШИНЕВ, 23 ноября - Sputnik. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca опубликовала данные о результатах испытаний разрабатываемой ею вакцины.

Согласно пресс-релизу, промежуточный анализ клинических испытаний вакцины AZD1222 в Великобритании и Бразилии показал, что она эффективна в предотвращении COVID-19, сообщает РИА Новости.

Также в релизе сообщается, что участники испытаний получали два разных варианта дозирования вакцины. Один из них показал эффективность на уровне 90%, другой - 62%.

"Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70%", - говорится в сообщении компании.

При этом ни один из испытуемых не был подвергнут госпитализации, также не было выявлено ни одного тяжелого случая заболевания.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тут же назвал опубликованные разработчиками результаты "фантастическими" и отдельно отметил роль в создании вакцины "бистательных" ученых Оксфорда и компании AstraZeneca.

"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", - написал Джонсон в Twitter.

Incredibly exciting news the Oxford vaccine has proved so effective in trials. There are still further safety checks ahead, but these are fantastic results.



Well done to our brilliant scientists at @UniofOxford & @AstraZeneca, and all who volunteered in the trials. https://t.co/84o8TKhQga — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2020 ​Ранее компания Moderna сообщала об эффективности своей вакцины-кандидата на уровне 94,5%.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний российской вакцины "Спутник V" показал эффективность на уровне 92%.

Также совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech, согласно заявлениям Pfizer, оказалась эффективной в 95% случаев.

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