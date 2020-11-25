Эксперт рассказал, чем опасны смартфоны с большим экраном

Большой экран устройства хоть и привлекает к себе внимание, но оказывается не всегда удобен, что и отпугивает потенциальных покупателей.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Разработчики новых моделей смартфонов больше не гонятся за увеличением диагонали, да и пользователи все больше выбирают гаджеты небольших габаритов.

Тенденция эта продиктована не столько уходящей модой на так называемые "лопаты". Речь идет прежде всего об удобстве. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Смартфон с большим экраном не нужен по нескольким причинам. Во-первых, его неудобно, а иногда даже трудно держать в руке и "тапать" по экрану большим пальцем. Если часто пользоваться таким гаджетом, могут появиться проблемы с мышцами на кисти руки", - объяснил эксперт.

Еще один минус – габариты устройства не вписываются в повседневную жизнь. Смартфон с большим экраном практически невозможно положить в передний карман брюк, приходится использовать для этого задний. При этом возникает риск погнуть, сломать или даже потерять устройство.

Большой экран дает больше света, а при использовании в вечернее и ночное время это не всегда удобно. Помимо очевидной нагрузки для зрения, яркий дисплей может привлекать к себе ненужное внимание от посторонних, среди которых могут оказаться и злоумышленники.

Поэтому эксперт советует отказаться от смартфонов со слишком большим экраном - оптимальной для устройства можно считать ширину 6-8 и длину 10-15 сантиметров.

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