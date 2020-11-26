К Земле приближается астероид стоимостью в миллиарды долларов

Небесное тело диаметром от 370 до 820 метров максимально сблизится с Землей в пятницу, 29 ноября, причем расстояние это составит более чем 4 миллиона километров.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Астероид 153201 (2000 WO107) относится к классу потенциально опасных из-за того, что пересекает орбиту земного шара. Однако угрозы для Земли в данный момент он не представляет, так как пройдет на расстоянии, которое в 11 раз превышает дистанцию между планетой и ее естественным спутником – Луной.

Интересен этот астероид прежде всего тем, что в его недрах содержатся никель, железо и кобальт. По оценке базы данных Asterank, которая ведет учет информации о 600 000 астероидов, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 можно оценить в 17,4 миллиарда долларов. А прибыль от их освоения специалисты ресурса оценили в почти 726 миллионов долларов.

Пока же речь об освоении небесных богатств не идет, мы можем только наблюдать как астероид-миллиардер проходит близ нашей планеты. Он был открыт в ноябре 2000 года, с тех пор за его движением ведутся регулярные наблюдения.

По оценке NASA, 1 декабря 2140 года астероид 2000 WO107 приблизится к Земле на расстояние менее, чем до Луны. Может, к тому времени уже появятся технологии, которые позволят освоить недра небесного тела.

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