Индия будет производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Предполагается, что ежегодно индийская компания будет выпускать более ста миллионов доз фармпрепарата.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренности с индийским производителем фармацевтических препаратов Hetero о производстве на территории страны вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Запустить производство планируют в начале 2021 года, сообщает РИА Новости.

"Спутник V" должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса. Благодаря партнерству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии", – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Индийская сторона также возлагает большие надежды на производство вакцины непосредственно на территории страны.

"Мы с нетерпением ожидаем результатов клинических испытаний в Индии и считаем, что локализация производства вакцины позволит обеспечить эффективный процесс обеспечения пациентов. Наше партнерство – еще один совместный шаг в борьбе с коронавирусом", – заявил Мурали Кришна Редди, глава по международному маркетингу Hetero Labs Limited.

Глава РФПИ также подчеркнул, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день препарат близок к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства.

Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

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