Производители "ЭпиВакКороны" рассказали о качествах и особенностях вакцины

Иммунизация будет сезонной, с необходимостью повторения через определенное время, она не потребует карантина и оплаты из кармана прививаемого.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков рассказал об особенностях и ходе испытаний разрабатываемой его организацией вакцины от коронавируса.

В частности он сообщил, что иммунитет после применения "ЭпиВакКороны" формируется через месяц после введения препарата, при этом не нужно будет уходить на карантин, тем не менее меры по защите необходимо будет соблюдать, передает РИА Новости.

"Карантин не нужен, но защита от внешнего инфицирования необходима - ношение маски после первой и второй вакцинации крайне желательно и обязательно для того, чтобы в это время не инфицироваться. Организм в это время еще не защищен", - сказал Рыжиков в ходе пресс-конференции.

При этом речь не идет о пожизненном иммунитете.

"Вакцинация будет сезонной. Частоту применения вакцины, ревакцинацию мы пока будем изучать. Но как минимум после двукратной вакцинации необходима вакцинация через 6, возможно, 10 месяцев", - уточнил Рыжиков.

В дальнейшем, по словам ученого, надеются проводить повторную вакцину раз в три года.

Специалист также озвучил ряд рекомендаций, которые следует соблюдать. В течение трех недель после иммунизации не стоит допускать переохлаждения, перегрева и употребления алкоголя, чтобы вакцина была более эффективной.

"Общее требование такое: вакцина требует на себя внимание, чтобы создать высокий уровень иммунного ответа, не надо напрягать ее другими иммуногенами", - рассказал Рыжиков.

Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на проверенной платформе, что и позволило сократить сроки ее разработки.

"Платформа пептидных вакцин разрабатывается нами около 20 лет. <…> [Поэтому – ред.] она могла быть спроектирована методами компьютерного моделирования и быстро синтезирована, – это все и позволило подбить сроки", – заявил ученый.

В середине ноября были начаты пострегистрационные испытания вакцины.

Уже сейчас начались испытания в возрастной группе 60+, где ее получили первые 25 человек. По словам Рыжикова, никаких неожиданных реакций в группе испытуемых она не вызвала.

В ближайшем будущем должно начаться тестирование "ЭпиВакКороны" в группе 14-17 лет. Пока же массовая вакцинация детей невозможна.

Также Рыжиков рассказал о совместимости вакцин от сезонного гриппа и от коронавируса.

"Прививка от гриппа, сделанная более, чем один месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса", - сообщил он.

Рыжиков выразил уверенность, что вакцина "Вектора" поступит в гражданский оборот 10 декабря, массовая же вакцинация запланирована на 2021 год, при этом она будет добровольной и бесплатной для граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova