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Рогозин назвал сроки запуска тяжелой ракеты "Ангара"

© Photo : Shvabe
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201128/32680471/Rogozin-nazval-sroki-zapuska-tyazheloy-rakety-Angara.html

Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Запуск российской тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится в декабре, ракета полностью готова, сообщил 28 ноября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Да, декабрь. РН (ракета-носитель - ред.) готова", - написал он.

Это будет второй старт "Ангары-А5" в рамках летных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого.

​Как сообщил в ноябре главный конструктор космического ракетного комплекса "Ангара" Дмитрий Петров, ракете "Ангара-А5" при втором пуске предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" состоялся в декабре 2014 года с Плесецка с выведением макета спутника массой 2,04 тонны на геостационарную орбиту (36 тысяч километров над Землей). В ходе второго пуска ракете также предстоит вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

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