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Запуск ракеты-носителя, архивное фото

Видео - Ракета "Союз" успешно вывела спутник Falcon Eye на орбиту

© Sputnik / Russian Federal Space Agency – Roscosmos
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20201202/32728888/video-raketa-soyuz-uspeshno-vyvela-sputnik-falcon-eye-na-orbitu.html

Российская ракета-носитель "Союз" доставила на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Об успешном старте ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане сообщил "Роскосмос".

"Сегодня с Гвианского космического выполнен успешный пуск ракеты "Союз-СТ-А". Через 8:48 мин после старта головной блок отделился от третьей ступени носителя. Спустя еще 50 минут космический аппарат штатно отделился от "разгонника" и был успешно выведен на орбиту!", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник, обладающий взлетной массой около 1190 килограммов, был выведен на орбиту на высоту 611 километров.

Госкорпорация "Роскосмос" отвечает за выполнение программы "Союз" в "Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с предприятиями отрасли.

Запуск стал третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".

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