Видео - Ракета "Союз" успешно вывела спутник Falcon Eye на орбиту

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Об успешном старте ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане сообщил "Роскосмос".

"Сегодня с Гвианского космического выполнен успешный пуск ракеты "Союз-СТ-А". Через 8:48 мин после старта головной блок отделился от третьей ступени носителя. Спустя еще 50 минут космический аппарат штатно отделился от "разгонника" и был успешно выведен на орбиту!", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

#Видео пуска ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со стартовой площадки Гвианского космического центра 2 декабря 2020 года 📹🚀



Через 58 минут после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-М» и был успешно выведен на околоземную орбиту



Видео @arianespace pic.twitter.com/55OrFBDDrI — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 2, 2020

Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник, обладающий взлетной массой около 1190 килограммов, был выведен на орбиту на высоту 611 километров.

Госкорпорация "Роскосмос" отвечает за выполнение программы "Союз" в "Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с предприятиями отрасли.

Запуск стал третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".

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